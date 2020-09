Le probabili formazioni di Roma Juventus

Dopo il pasticcio burocratico legato al caso Diawara che è costato il ko per 3-0 a tavolino contro il Verona (il match era finito 0-0), la Roma cerca il riscatto nel big match della seconda giornata che la vedrà affrontare la Juventus all’Olimpico. I bianconeri di Pirlo vogliono confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio contro la Sampdoria: osservato speciale Edin Dzeko, a un passo dal trasferimento a Torino prima i bianconeri virassero su Morata. Roma-Juventus, domenica alle 20.45, su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile su Sky Go, anche in HD.