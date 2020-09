Torino-Atalanta, le probabili formazioni

Torino, ballottaggi a sinistra e sulla trequarti

Giampaolo cerca i primi punti in granata dopo il ko di Firenze rimediato nella gara che ha inaugurato la stagione di Serie A. I due ballottaggi sono tra Murru e Ansaldi a sinistra e tra Verdi e Berenguer sulla trequarti





TORINO (4-3-1-2) Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo



Atalanta, squalificati Romero e Djimsiti

Giampiero Gasperini fa il suo debutto in campionato per la stagione 2020-21, con l'handicap di due giocatori già indisponibili per squalifica: si tratta di Romero, l'ex Genoa arrivato via Juve dal mercato, e dell'albanese Djimsiti. Al fianco di Toloi e Caldara è aperto il ballottaggio tra Sutalo e Palomino. Una maglia per tre, invece, nel reparto offensivo: difficile prevedere chi partirà dal 1' tra Malinovskyi, Pasalic e Muriel, ma molto probabilmente tutti e tre troveranno spazio nel corso della gara.

ATALANTA (3-4-2-1) Probabile formazione: Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gómez; Zapata. All. Gasperini