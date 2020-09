Esordio trionfale per l'Atalanta, che passa 4-2 sul campo del Torino. Soddisfatto l'allenatore nerazzurro: "Siamo cresciuti in consapevolezza e sotto l'aspetto tecnico, anche grazie ai nuovi acquisti. Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro, ma non possiamo partire con questo obiettivo" TORINO-ATALANTA 2-4, GOL E HIGHLIGHTS

Riparte come aveva finito l'Atalanta, nel segno dello spettacolo e dei gol: finisce 4-2 in favore dei nerazzurri la sfida dello Stadio Olimpico-Grande Torino, contro la formazione granata. E' un Gian Piero Gasperini decisamente soddisfatto, quello che si presenta nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo riaperto la partita, nonostante una superiorità importante. Queste cose dobbiamo cercare di migliorarle, ma è anche vero che abbiamo tantissimi altri pregi. Ci sentiamo più forti rispetto agli anni precedenti, siamo cresciuti in consapevolezza e sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo diverse soluzioni e la squadra continua a crescere, questo mi dà molta fiducia e sicurezza. Anche i nuovi acquisti hanno portato una qualità importante e se avremo la fortuna di recuperare anche Ilicic aumenteremo ancora la nostra forza".

"Scudetto? Non possiamo partire con questo obiettivo" Con una squadra che fornisce prestazioni di questo livello con questa continuità, è inevitabile che l'asticella degli obiettivi si possa alzare. Secondo Gasperini, è però ancora presto per parlare di scudetto: "Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma non possiamo avere questo obiettivo a inizio campionato. Partiamo per misurarci con le altre squadre come abbiamo fatto tutti gli anni e strada facendo capiremo il nostro valore, in relazione agli avversari. Dovremo affrontare anche un periodo molto duro quando comincerà la Champions, una competizione che ti toglie qualcosa dal punto di vista delle energie. Sicuramente la squadra è più consapevole e ho la sensazione che abbia ancora più qualità rispetto agli anni precedenti. Sarà un campionato nel quale ruoterò più calciatori e per fare questo dovrò cercare di inserire diversi giocatori, non dimentichiamo che oggi avevamo molte assenze. Pessina? Potrebbe restare".