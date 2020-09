Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv

Si gioca all'Olimpico il big match della seconda giornata. Questa sera sarà Roma-Juventus, incrocio tra due formazioni che hanno avviato in maniera differente la Serie A 2020/21: i giallorossi hanno pareggiato sul campo 0-0 a Verona, in una gara persa poi per 3-0 a tavolino per il caso Diawara, i bianconeri hanno superato per 3-0 la Sampdoria allo Stadium. La sfida delle 20:45 sarà la numero 173 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio sorride alla Juve, che ha vinto in 82 occasioni contro le 41 della Roma. Sono 49 invece i pareggi. A favore della Roma i precedenti all'Olimpico, con 32 successi a 26 e 28 pareggi. La Juve ha vinto in trasferta nella scorsa stagione contro la Roma (1-2 il 12 gennaio 2020) e non ottiene due successi di fila all'Olimpico contro i giallorossi nella competizione dal 2011. Fari puntati su Edin Dzeko, cercato dai bianconeri in estate e rimasto al centro dell'attacco di Fonseca, e Cristiano Ronaldo, che potrebbe segnare per la quarta volta in carriera nelle prime due partite stagionali di un campionato dei Top-5, come già fatto nel 2009, 2011 e 2014 in Liga con il Real Madrid.