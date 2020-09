Focolaio Genoa, in 14 sono positivi al coronavirus

Oltre a Perin e Schone, risultati positivi prima della partita col Napoli per la quale non sono stati convocati, ci sono altri otto giocatori e quattro membri dello staff che hanno contratto il virus. La sfida col Torino verrà probabilmente rinviata

Non solo Mattia Perin e Lasse Schone, la cui positività era stata riscontrata prima della trasferta di Napoli, a cui non hanno preso parte: il Genoa ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che sono nel complesso 14 le persone del gruppo squadra che hanno contratto il coronavirus. Nel dettaglio, si tratta di altri 8 calciatori e 4 membri dello staff tecnico. Una situazione che tiene comprensibilmente in apprensione il Napoli, che martedì mattina effettuerà i tamponi, e che con ogni probabilità impedirà lo svolgimento di Genoa-Torino, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18:00.