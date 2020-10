Aumenta il numero dei positivi al Covid-19 nel Genoa. Ora i contagiati sono 22, gli ultimi tre individuati a seguito dell'ultimo test: si tratta dei calciatori Biraschi, Males e del capitano Criscito. "Il Genoa Cfc - si legge in una nota - informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males". Come detto, il totale dei positivi al virus sono 22 nel club ligure, 17 i giocatori. La situazione ha imposto nei giorni scorsi il rinvio della parita contro il Torino.