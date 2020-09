Dopo le sei reti incassate al San Paolo per mano del Napoli, il Genoa cerca rinforzi soprattutto per quanto riguarda la difesa. Continua la trattativa con l'Inter per Andrea Ranocchia, tanto che nelle ultime ore è andato in scena a Milano un incontro fra l'agente del centrale classe 1988, Tinti, e il direttore sportivo dei liguri Faggiano. Si lavora per arrivare ad un'intesa, con il giocatore che ha già dato la sua disponibilità per un eventuale trasferimento in rossoblù. Per lui, nell'ultima stagione, 12 presenze e un gol. Ranocchia, che tra l'altro in giornata è diventato padre per la seconda volta, veste il nerazzurro dal gennaio 2011 (nel mezzo le esperienze con Sampdoria e Hull City) per un totale di 203 presenze.