Lazio-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere

Lazio e Atalanta si sfideranno per il recupero della prima giornata di campionato: tutte le informazioni e le curiosità sulla partita dell'Olimpico

Quando e a che ora si gioca Lazio-Atalanta? La partita tra Lazio e Atalanta si giocherà mercoledì 30 settembre allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Dove è possibile guardare Lazio-Atalanta? La sfida tra Lazio e Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45. Disponibile anche in HD e su Sky Go. Quali sono i precedenti tra le due squadre? Lazio e Atalanta si sono affrontate 104 volte in Serie A. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri, che hanno ottenuto 35 vittorie contro le 29 dei biancocelesti. Sono 40 i pareggi. Favorevole alla Lazio, invece, il bilancio dei confronti diretti giocati a Roma: 21 successi biancocelesti, 18 pareggi e 13 vittorie ottenute fuori casa dai nerazzurri. L'Atalanta ha sempre segnato nelle ultime quattro trasferte giocate in Serie A contro la Lazio (ottenendo 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), dopo aver mancato il gol nelle precedenti cinque gare. I biancocelesti non vincono contro i nerazzurri dal gennaio del 2017, da allora 3 pareggi e 3 sconfitte. Dal 1992 la Lazio non resta senza vittorie contro l'Atalanta per 7 gare di fila.

Nel 2020 soltanto la Juventus ha mantenuto un ritmo in casa superiore rispetto a Lazio e Atalanta, con 2,6 punti di media a partita. Le squadre di Inzaghi e Gasperini, infatti, hanno una media interna di 2.3. Dopo una serie di nove successi di fila tra febbraio e luglio, i nerazzurri non sono mai riusciti a vincere due partite consecutive in Serie A, alternando nelle ultime otto gare un successo a una gara senza vittoria. La squadra di Gasperini, però, è rimasta imbattuta in 19 delle 20 trasferte giocate in Serie A dall'inizio della scorsa stagione (12 vittorie e 7 pareggi), più di ogni altra formazione: l'unica sconfitta è arrivata nel dicembre 2019 contro il Bologna. Da quando in panchina c'è Inzaghi, la Lazio non ha mai vinto all'esordio casalingo in campionato (2 pareggi e 2 sconfitte). L'ultima volta che questo è accaduto è stato nel 2015 contro il Bologna, sotto la guida di Pioli. Dall'inizio della scorsa stagione, queste due squadre hanno recuperato più punti di tutti da situazioni di svantaggio: 29 l'Atalanta e 28 la Lazio.