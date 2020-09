Un innesto di qualità per la rosa biancoceleste. La Lazio è al lavoro per rinforzare la squadra durante questa ultima settimana di calciomercato e nel mirino del direttore sportivo Tare c’è Andreas Pereira, centrocampista offensivo del Manchester United. Il classe 1996 ex Valencia è un’opzione per la trequarti dei biancocelesti: si lavora per un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Resta però da sciogliere il nodo ingaggio, visto che c’è ancora distanza tra l’offerta della Lazio e le richieste del calciatore.