Lazio-Atalanta, orario e dove vederla in tv

Simone Inzaghi, da quando è alla guida dei biancocelesti, non ha mai vinto la gara di esordio in casa. Inoltre la sua squadra non batte i nerazzurri dal gennaio 2017. Impressionante il rendimento in trasferta della banda Gasperini. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport

Lazio e Atalanta hanno cominciato forte, battendo nettamente Cagliari e Torino. Mercoledì si ritroveranno di nuovo l'una contro l'altra per il recupero della prima giornata di Serie A. Una gara insidiosa per Simone Inzaghi, dal momento che la sua squadra non vince contro i bergamaschi dal gennaio 2017 (3N, 3P). Inoltre i ragazzi di Gasperini hanno segnato in tutte le ultime quattro trasferte sul campo della Lazio, che fra le mura amiche ha collezionato 2.3 punti a partita nel 2020. Una curiosità: i biancocelesti non hanno mai trovato il successo al primo match stagionale di Serie A giocato all’Olimpico con Simone Inzaghi in panchina. Impressionanti invece i numeri in trasferta della banda Gasperini, rimasta imbattuta in 19 delle 20 partite giocate lontano da Bergamo in Serie A dall’inizio della scorsa stagione (12V, 7N). Nessun ha fatto meglio.