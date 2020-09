Quattro gol contro il Torino, quattro gol contro la Lazio: il campionato dell'Atalanta è ricominciato, come si era concluso quello precedente, all'insegna dello spettacolo e delle vittorie. Gian Piero Gasperini si presenta soddisfatto nel post partita ai microfoni di Sky Sport e alla domanda sulla lotta scudetto, risponde così: "Vogliamo migliorarci e per farlo abbiamo messo pezzi importanti in rosa. Se mi chiedete oggi se possiamo parlare di scudetto vi dico di no, se me lo richiederete tra venti giornate, spero di potervi dire di sì. In questo momento solo Juventus, Inter e Napoli possono avere questo obiettivo". Atalanta che potrebbe fare presto affidamento su un "nuovo acquisto" davvero particolare, quel Josip Ilicic fuori ormai da diversi mesi per problemi personali: "Sono sempre stato molto scettico su un suo ritorno ai livelli di una volta, ma adesso sono molto più fiducioso. Nelle ultime due settimane c'è stata un'evoluzione notevole e da domenica si allena con i compagni. Con lui e con Miranchuk saremo una squadra molto più forte".