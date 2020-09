Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Archiviata lunedì sera la seconda giornata di Serie A, va ancora chiusa la prima, che si completa con l'ultimo dei recuperi delle gare che non si erano disputate nel weekend del 19-20 settembre . Un mercoledì di campionato che, dopo Udinese-Spezia e Benevento-Inter (alle 18 su Sky), vede l'Atalanta di Gasperini ospite all'Olimpico della Lazio di Inzaghi. Entrambe le squadre sono reduci da successi esterni raccolti sabato rispettivamente a Torino (4-2 per la Dea contro i granata) e a Cagliari (2-0 firmato Lazzari-Immobile). Diretta su Sky Sport Serie A , calcio d'inizio alle 20.45.

Non ci sono Luiz Felipe, Vavro e nemmeno l'ultimo arrivato Hoedt. Per rivedere la nuova Lazio all'opera bisognerà aspettare dopo la sosta. Perché Pereira deve ancora sostenere le visite mediche e Muriqi, tornato a Roma dopo la positività al Covid-19, non è ancora a disposizione. Si va verso lo stesso XI che ha ben figurato a Cagliari, quindi con Correa ancora favorito su Caicedo. Oltre ai soliti nomi, tra i convocati ci sono Armini, Bastos (conteso da squadre turche e portoghesi), Akpa Akpro, Escalante, Kiyine e Adekanye.

Atalanta, Gasp riparte dalle certezze

approfondimento

Gasperini: "Scudetto? A oggi solo Juve e Inter"

Reduce dalla convincente vittoria sul Torino, la squadra di Gasp ripropone la stessa linea di centrocampo e il portiere: finché Gollini non si sarà ripreso dall'infortunio al ginocchio che gli fece saltare la sfida di Champions col Psg, tra i pali ci sarà Sportiello. In difesa tornano gli squalificati Djimsiti e Romero, con il primo che completerà il reparto assieme a Toloi e Palomino. Inamovibili il Papu Gomez e Duvan Zapata, in attacco è aperto il ballottaggio tra Muriel e Malinovskyi. Indisponibili Miranchuk e Piccini, tra i nuovi acquisti vedremo in panchina Lammers e Mojica, entrati in corso già nella sfida con i granata.



ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini