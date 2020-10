Milan-Spezia, tutto quello che c'è da sapere

Esordio in Serie A al Meazza per la squadra di Italiano, già miglior debuttante dai tempi del Siena. Il Milan, dopo le emozioni dell'Europa League, cerca il 15esimo risultato utile consecutivo in campionato: l'ultima volta fu nel 2007

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

approfondimento

Altro che Rio Ave-Milan: il record di rigori è 62!

Prima sfida in campionato tra Milan e Spezia, alla prima stagione di sempre in Serie A. L'unico precedente tra le due squadre in gare ufficiali risale invece al gennaio 2014: agli ottavi di Coppa Italia, il Milan si impose per 3-1. Le neopromosse portano storicamente bene ai rossoneri (imbattuti in 14 precedenti). Anche se le ultime due sfide sono entrambe finite in parità: 2-2 contro il Lecce e 1-1 contro il Verona nella Serie A 2019/20.



Curiosità

La squadra di Pioli, fresca di qualificazione ai gironi di Europa League, può anche contare su un grande momento di forma: è l'unica formazione imbattuta in Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno (11 vittorie e 3 pareggi, miglior striscia positiva dal 2007). Ancora più importante il dato dei gol: il Milan va a segno da 22 gare consecutive in Serie A, il terzo filotto migliore di sempre (27 nel 1949 e 29 nel 1973). Dall'altra parte lo Spezia vanta già il record di miglior esordiente alla terza giornata dal 2004/04: dopo il Siena di quella stagione, nessuna delle debuttanti in Serie A ha fatto meglio dei 3 punti finora ottenuti dai ragazzi di Italiano.