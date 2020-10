Ne sono serviti ventiquattro per decidere il vincitore. È successo nel playoff di Europa League tra Rio Ave e Milan, dove i rossoneri hanno conquistato il pass per i gironi di coppa dopo una serie quasi interminabile. Il portale Transfermarkt ha scavato nel proprio database alla ricerca di altri rigori infiniti, e il match dei rossoneri non è nemmeno in top 10!

