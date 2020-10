Calendario Serie A, le partite di oggi

Dopo la vittoria della Sampdoria sul campo della Fiorentina nell'anticipo del venerdì, entra nel vivo la 3^ giornata di Serie A. Sono due le partite in calendario di sabato, complice il rinvio di Genoa-Torino (in programma oggi alle 18) a causa dei 19 casi di positività al coronavirus registrati nel club ligure tra calciatori e staff. Il programma ha il via alle 15 con Sassuolo-Crotone: di fronte la squadra di De Zerbi, che incrocia un'altra neopromossa dopo il 4-1 a domicilio allo Spezia dello scorso turno, e quella di Stroppa, che ha perso le prime due gare giocate nella Serie A 2020/21 contro Genoa e Milan. Alle 20.45 sarà tempo di Udinese-Roma: si incrociano due squadre che non hanno ancora vinto in questo campionato. I friulani sono partiti con due sconfitte contro Verona e Spezia, senza mai fare gol, mentre i giallorossi di Fonseca arrivano dalla buona prestazione nel 2-2 contro la Juve all'Olimpico.