Milan-Spezia, dove vedere la partita in tv

I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato contro la squadra allenata da Italiano. Milan-Spezia, domenica alle ore 18, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Dopo aver ottenuto l’approdo alla fase a gironi di Europa League al termine di una incredibile serie di calci di rigore nel preliminare contro il Rio Ave, il Milan di Stefano Pioli torna a rituffarsi sul campionato dove affronterà lo Spezia nella terza giornata di campionato . A San Siro, domenica ore 18 , i rossoneri cercano il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Bologna e Crotone ma dovranno fare i conti con la squadra di Italiano che in queste prime due gare di campionato ha collezionato una sconfitta all’esordio contro il Sassuolo e un successo in trasferta sul campo dell’Udinese.

Dove vedere Milan-Spezia in tv

leggi anche

Milan-Spezia, tutto quello che c'è da sapere

La gara tra Milan e Spezia, valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà domenica 4 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Siro. La partita è visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.