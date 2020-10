Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport sulle probabili formazioni di questo turno di campionato. Gattuso va a far visita a Pirlo senza Insigne e Zielinski. Pioli, dopo l'incredibile gara di Europa League, deve fare a meno di Ibra e Rebic. Nella Lazio Correa è in dubbio mentre l'attacco dell'Inter vede Lautaro in pole su Alexis Sanchez PROBABILI FORMAZIONI - I 'CAMPETTI'

GIOCA AL NUOVO SUPERSCUDETTO: ISCRIVITI SUBITO

Il terzo turno si è aperto col rinvio di Genoa-Torino e con la vittoria in trasferta della Sampdoria sul campo della Fiorentina. Il weekend propone scontri d'alta classifica e gare davvero interessanti per capire le reali ambizioni stagionali di qualche squadra. La Roma di Fonseca è ancora a caccia della prima vittoria stagionale così come l'Udinese, avversaria dei giallorossi. L'Atalanta giocherà la prima in casa dopo aver fatto 8 gol in due trasferte. Quattro di queste reti le ha subite la Lazio che si trova subito di fronte ad un altro scontro diretto. Pochi problemi per Conte mentre Simone Inzaghi ha qualche grattacapo. Pioli deve gestire un Milan stanco e privo di attaccanti. Per sapere tutto dai vari campi d'allenamento però ci affidiamo come sempre ai resoconti degli inviati di Sky Sport. Il loro lavoro, sempre puntuale, aiuta tifosi e fantallenatori e quindi vediamo quali notizie arrivano dai 16 centri sportivi sparsi per lo Stivale.



SASSUOLO-CROTONE, ore 15

Sassuolo, poche rotazioni per De Zerbi

De Zerbi affronta con fiducia un Crotone che viene dalle sconfitte contro Genoa e Milan: l'ottimismo degli emiliani è giustificato dalla bella vittoria sullo Spezia (nel 4-1 di Cesena sono anche stati annullati tre gol a Ciccio Caputo) la cui formazione iniziale potrebbe essere confermata in blocco. Ancora indisponibili Rogerio, Raspadori e Magnanelli, oltre al lungodegente Romagna, non ci aspettiamo grandi novità dal 4-2-3-1 dei neroverdi: come al Manuzzi, dovrebbe essere il trio Berardi-Defrel-Djuricic a supportare l'unica punta Caputo. C'è un ballottaggio a centrocampo, tra Obiang e Bourabia: uno dei due affiancherà Locatelli.

Crotone, ecco Reca dal 1'. Cigarini ce la fa? Da verificare le condizioni di Cigarini che mercoledì non si è allenato. Anche Molina 'balla' tra panchina e campo viste le non perfette condizioni fisiche. Molto probabile l'esordio dal primo minuto di Reca a sinistra (uno dei pochi a salvarsi contro il Milan), con Pedro Pereira a destra e Zanellato che farebbe l'interno di centrocampo nel caso dovesse facela Cigarini. In attacco non recupera Riviere, spazio a Dragus. Difesa quasi obbligata a meno che non ci siano arrivi last minute dal mercato.

UDINESE-ROMA, ore 20.45

Udinese, ballottaggio Okaka-Nestorovski Il ko casalingo contro lo Spezia complica il lavoro a Gotti, ridotto a lavorare sotto pressione dopo sole due giornate di campionato. Contro i giallorossi difficilmente torneremo a vedere dal 1' i giovani Palumbo e Coulibaly (perlomeno non assieme). Più probabile vedere Forestieri, con Ouwejan esterno di sinistra. In attacco Lasagna sarà affiancato da uno tra Nestorovski e Okaka, col macedone favorito. Recuperato Arslan, che non era stato convocato contro lo Spezia.

Roma, nessun cambio nell'XI di partenza

Fonseca deve sciogliere due dubbi: per la corsia di destra è aperto un ballottaggio tra Bruno Peres e Santon. A centrocampo invece Lorenzo Pellegrini favorito su Diawara. Non si discute la presenza di Veretout, mattatore nella sfida con la Juve, così come in avanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko sono delle certezze. Conferme anche nella difesa a tre. Salvo sorprese quindi, vedremo lo stesso XI iniziale che era sceso in campo contro la Juventus



ATALANTA-CAGLIARI, domenica ore 12.30

Atalanta, Zapata a caccia del primo gol Quattro gol al Toro e quattro alla Lazio. La Dea non è bendata, la legge del gol è applicata senza fare sconti. Pasalic e Malinovskyi, che sono partiti dal 1' nel recupero della prima giornata, dovrebbero tornare a sedersi in panchina per entrare a gara in corso. Anche Romero, Mojica e Lammers, rappresentano soluzioni alternative su cui Gasperini può contare per dare respiro ai titolari nel secondo tempo. La custodia dei pali è sempre affidata a Sportiello, il portiere titolare finché Gollini non rientrerà dall'infortunio. Nel 3-4-2-1 nerazzurro quindi, Muriel dovrebbe affiancare Zapata. In difesa Palomino verso la panchina



Cagliari, Godin pronto a debuttare dal 1' Eusebio Di Francesco può finalmente far esordire con la maglia del Cagliari il top player portato in Sardegna dal presidente Giulini. Diego Godin guiderà la difesa davanti a Cragno, con tutta probabilità al fianco di Klavan. In settimana è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra Andrea Carboni, non convocato contro la Lazio. Hanno svolto lavori personalizzati, invece, Bradaric, Ceppittelli e Cerri. Ancora out Gaston Pereiro.

Parma, squalificato Iacoponi La lista degli Indisponibili è sempre decisamente corposa in casa Parma: si leggono infatti i nomi di Cornelius, Inglese e Scozzarella. Gagliolo sta rientrando, giusto in tempo per sostituire Darmian promesso sposo dell'Inter. Al centro della difesa, al posto dello squalificato Iacoponi, il favorito è Dermaku. In attacco ballottaggio Karamoh-Siligardi.

Verona, Juric rilancia Favilli. Veloso out Il man of the match dell'ultima giornata, Andrea Favilli, sarà il riferimento offensivo della capolista di questo campionato (insieme a Napoli, Atalanta e le milanesi). A supportarlo ci saranno Zaccagni e Barak, dal momento che Benassi non è ancora a disposizione dell'allenatore (ne avrà per un po'). Chance per Ilic al posto dell'infortunato Veloso (problema a un polpaccio). Out anche Dawidowicz. Juric ha speso parole di elogio per Lovato, che ci aspettiamo di rivedere nella difesa a tre assieme a Cetin e Gunter. Pochi dubbi sull'impiego di Faraoni, straripante sulla fascia destra.



LAZIO-INTER, domenica ore 15

Lazio, da valutare Radu e Correa La squadra di Inzaghi vuole rialzare la testa dopo il magro mercoledì in cui è stata l'Atalanta a fare la parte del leone. Da valutare Radu e Correa, entrambi in dubbio: in caso di forfait del Tucu non ci sono dubbi sull'impiego di Caicedo, che si è fatto trovare pronto segnando il suo primo gol stagionale all'Olimpico e potrebbe giocare dal 1' a prescindere dalle condizioni fisiche di Correa. Per quanto riguarda Radu, se non dovesse farcela toccherà a Bastos. Confermata la linea di centrocampo a 5 con Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Quest'ultimo però è in ballottaggio col nuovo arrivato Fares.

Inter, due ballottaggi. Vidal dalla panca Contro il Benevento Conte ha fatto un po' di turnover, potendosi permettere di tenere in panchina Barella, Lautaro, Brozovic, Perisic ed Eriksen, subentrati nella ripresa. Difficile pensare che si privi di Hakimi dal 1', come aveva fatto un po' a sorpresa in occasione di Inter-Fiorentina: detto ciò, la possibile formazione che ne deriva potrebbe vedere l'iniziale partenza dalla panchina per Kolarov con D'Ambrosio e Bastoni titolari. In mezzo Brozovic se la gioca con Gagliardini e Vidal, mentre in attacco è sfida Lautaro-Sanchez. Sulla trequarti confermato Sensi.

BENEVENTO-BOLOGNA, domenica ore 15

Benevento, atteso il debutto di Iago Falque Contro l'Inter è rimasto a guardare dalla panchina, comprensibile essendo stato ufficializzato come nuovo acquisto soltanto il giorno prima. In occasione della sfida col Bologna, però, il numero 44 a disposizione di Pippo Inzaghi può fare il suo esordio con la maglia giallorossa: è in ballottaggio con Insigne. In attacco c'è anche il dubbio Lapadula-Moncini, mentre difficilmente verrà sacrificato Caprari, autore di una doppietta all'Inter. Glik e Caldirola sono certezze. A centrocampo Hetemaj favorito su Dabo. Letizia a Foulon in pole per una maglia da titolari sulle corsie esterne

Bologna, Dijks e Poli out. Hickey ha convinto La bella prova di lunedì contro il Parma vale una conferma al 18enne scozzese Hickey, a maggior ragione dopo l'infortunio di Dijks, per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Sull'altro versante c'è De Silvestri, mentre al centro ci saranno Tomiyasu e Danilo. In mediana niente ballottaggio tra Poli e Medel dato che il primo è fuori per infortunio. La buona prestazione condita dal gol di Skov Olsen potrebbe mettere in difficoltà Mihajlovic al momento della scelta tra il danese e Orsolini.

MILAN-SPEZIA, domenica ore 18

Milan, Pioli senza Rebic Rientrati dall'epica battaglia di Vila do Conde - la città portoghese in cui i rossoneri hanno guadagnato la fase ai gironi di Europa League - i ragazzi di Pioli sono al tempo stesso provati e "gasati" dai 120' (diventati 150 con i calci di rigori). Non partecipare alla competizione continentale che era stata inseguita con l'imbattibilità post lockdown sarebbe stata un'amara beffa per Donnarumma e compagni. Con il cuore in pace, la testa torna al campionato dove l'avversario di turno è uno Spezia reduce dalla bella prestazione di Udine. In attacco Pioli non può contare sui due uomini di peso: Ibra e Rebic sono indisponibili, quindi toccherà ancora a Colombo o Leao, impiegati a partita in corso nel playoff di giovedì. Ambiscono a un posto da titolari anche Saelemaekers e Brahim Diaz, che si sono ben comportati in Portogallo. La difesa è obbligata: Gigio tra i pali, con davanti la linea formata da Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo. Ballottaggio tra Bennacer e Tonali (con il primo favorito) per affiancare Kessie.

Spezia, Terzi squalificato Reduce dal primo storico successo in Serie A, con Galabinov attore protagonista, lo Spezia è ospite a San Siro del Milan. In porta giocherà Rafael, che mercoledì sera si è fatto trovare prontissimo per sostituire Zoet dopo l'infortunio. In difesa non ci sarà Terzi, espulso a Udine: giocherà Erlic, molto probabilmente affiancato da Chabot. A centrocampo Pobega si candida per un posto da titolare, mentre Agudelo contende una maglia a Verde per completare il tridente composto dal capocannoniere e da Gyasi.