Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid

La positività al coronavirus scoperta dopo i test effettuati nella giornata di lunedì. Dal Pino aveva partecipato all'incontro con il ministro dello sport Spadafora, ma in videoconferenza. Le Lega: "Sintomatico, è in isolamento domiciliare"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è risultato positivo al coronavirus . A comunicarlo è proprio la Lega con un comunicato ufficiale: "La Lega Serie A - si legge nella nota - comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri".

Nella giornata di lunedì lo stesso Dal Pino aveva partecipato in videoconferenza all'incontro con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, convocato per discutere le decisioni da prendere dopo la mancata disputa di Juventus-Napoli nella serata di domenica. Il presidente della Lega Serie A, precisa la nota, è "sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione". Ora Dal Pino seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.