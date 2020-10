Danilo ha poi analizzato la situazione Covid che ha coinvolto la Juventus negli ultimi giorni, con due positivi nello staff tecnico e la squadra costretta a osservare un periodo di isolamento fiduciario. Una volta ottenuto il via libera, il terzino brasiliano ha raggiunto la nazionale brasiliana: "Sia ben chiaro che sono risultato negativo a tutti i test , anche quelli effettuati appena arrivato in Brasile. E' una situazione che richiede un'interpretazione, ma la scelta di venire a rappresentare la nazionale è stata personale. Dal momento in cui mi sono sentito sicuro, con tutti i test negativi, sono partito verso il Brasile ".

Juve, fine dell'isolamento: ok per i nazionali

"Obiettivo? Giocare con continuità e arrivare ai Mondiali"

Infine, il terzino brasiliano ha analizzato il suo momento anche in ottica nazionale, in vista dei prossimi Mondiali: "Far parte del prossimo ciclo del Brasile è un mio obiettivo e lavoro per essere presente ad ogni chiamata, con l'ambizione di esserci anche alla prossima Coppa del Mondo. Dal punto di vista personale, sto vivendo un periodo della mia carriera nel quale sono più interessato a costruire, a toccare molto la palla e cercare di fornire palloni puliti a centrocampisti e attaccanti. Io erede di Cafu e Dani Alves? La mia posizione ha sicuramente una grande storia nella nazionale brasiliana, ma non sono un nuovo arrivato. Mi trovo in un momento molto importante della mia carriera e voglio aiutare la squadra, giocando con continuità".