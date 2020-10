Dopo quattro giorni di isolamento fiduciario presso il J-Hotel, i calciatori della Juventus potranno rientrare nelle proprie abitazioni e recarsi al centro d'allenamento per riprendere gli allenamenti. Via libera anche per i convocati dalle Nazionali, che raggiungeranno i rispettivi ritiri

Dopo quattro giorni, è terminato l'isolamento fiduciario al quale era sottoposto il gruppo squadra della Juventus presso il J-Hotel: a comunicarlo è direttamente il club bianconero, con una nota ufficiale sul proprio sito. E' stata la Asl a dare il via libera, in seguito ai controlli previsti dal protocollo sanitario. I calciatori che rimarranno a disposizione della Juventus saranno costretti a continuare l'isolamento presso le proprie abitazioni, potendo però recarsi al centro d'allenamento della Continassa per le attività agli ordini di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda i giocatori convocati nelle varie Nazionali, invece, è arrivato l'ok affinchè potessero raggiungere i rispettivi ritiri, continuando a seguire la condizione di isolamento fiduciario e di essere sottoposti alle responsabilità degli staff sanitari delle Federazioni: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini potranno così unirsi al gruppo di Roberto Mancini per le due gare di Nations League contro Polonia e Olanda.