"Roma è casa mia" aveva detto sui social nel primo messaggio postato dopo il ritorno in giallorosso. Chris Smalling lo ha confermato con i fatti, rendendosi protagonista di uno scatto fotografico che ha fatto presto il giro del web. Il difensore inglese è stato immortalato mentre giocava a carte al tavolino di un bar in viale Europa, una delle vie più frequentate del quartiere Eur. In tenuta sportiva, Smalling - che vive sull'Appia - si è fermato dopo l'allenamento del mattino a Trigoria con i suoi agenti in un bar della zona. I tre hanno dato vita a una partita a carte, che non è passata inosservata ad alcuni tifosi di passaggio.