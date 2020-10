Trattativa estenuante per la dirigenza giallorossa e chi si è conclusa positivamente soltanto pochissimi minuti prima della fine del calciomercato: decisiva l'ultima offerta da 15 milioni di euro più 5 di bonus. L'ufficialità da parte della Lega, che ha atteso l'ok della FIGC come accade per ogni trasferimento internazionale, è arrivata poco prima delle 22 di lunedì 5 ottobre

Dopo una trattativa lunga ed estenuante, Chris Smalling torna alla Roma dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, spiega una nota ufficiale della Roma, per 15 milioni di euro più 5 di bonus, legati a vittorie del club in Italia e in Europa. Smalling lascia lo United a 10 anni dal suo arrivo a Old Trafford e dopo 323 partite (con 18 reti) e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. "Tutti al Manchester United desiderano ringraziare Chris per i suoi anni di dedizione e professionalità - spiega una nota dello United - gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

Il trasferimento è andato a buon fine dopo un piccolo giallo: la Lega poteva infatti autorizzarlo, come accade per ogni movimento di mercato internazionale, solo dopo l'approvazione da parte della FIGC, arrivata poco prima delle 22 di lunedì 5 ottobre. Da parte della Roma c'è sempre stata la sicurezza di aver depositato tutta la documentazione entro le ore 20 e anche l'entourage dello stesso calciatore non aveva dubbi, tanto da far sapere che Smalling sarebbe arrivato nella giornata di martedì nella Capitale per sostenere il primo allenamento agli ordini di Fonseca.