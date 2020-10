Batistuta, "El numero nueve": la storia della sua vita è in un film su Sky

8/24

Batistuta alla Roma : in tre stagioni conquista uno scudetto e una Supercoppa italiana. “Al Circo Massimo siamo andati in moto, io e Marco Delvecchio, perché io non volevo essere sul palco, volevo essere tra i tifosi". Il racconto dell'ex attaccante ad un tassista romano. "Avevamo una parrucca e non ci ha riconosciuto nessuno"