Ancora problemi per Paulo Dybala. Convocato dalla nazionale argentina per le gare valide per le qualificazioni mondiali, l'attaccante argentino non ha preso parte al primo impegno contro l'Ecuador a causa di una gastroenterite e, per lo stesso motivo, sarà costretto a saltare anche la sfida in programma questa sera - lunedì 12 ottobre - a La Paz contro la Bolivia. Il numero 10 della Juventus non è stato convocato e a questo punto potrebbe anticipare il suo rientro a Torino.