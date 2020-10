Ancora un infortunio per i rossoblù, che dovranno fare a meno dell'attaccante danese per un periodo di 6 settimane. Il ko di Skov Olsen si aggiunge a quelli di Dijks, Medel e Poli

La sosta per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie a Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna sarà infatti costretto a fare i conti con l' infortunio occorso ad Andreas Skov Olsen , che nel corso della gara tra la sua Danimarca e l'Islanda ha riportato una frattura della seconda vertebra lombare che lo terrà lontano dai campi per circa 6 settimane . A comunicarlo è stato lo stesso club rossoblù attraverso questo report apparso sul proprio sito ufficiale: "Andreas Skov Olsen , subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane".

Gli altri infortunati

L'assenza di Skov Olsen - che in questo campionato ha già raccolto tre presenze andando anche a segno in una occasione - si aggiunge a quelle di Dijks, fuori per circa due mesi dopo l’operazione al piede destro, Medel, alle prese con una lesione al gemello mediale sinistro e Poli, out due mesi per una frattura composta al perone.