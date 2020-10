Il gallese ha subito un infortunio muscolare e non sarà a disposizione della sua nazionale per il prossimo impegno di Nations League con la Bulgaria: rientrerà in anticipo a Torino per sottoporsi nelle prossime ore agli esami strumentali CRISTIANO RONALDO POSITIVO: TUTTE LE NEWS

Il martedì nero della Juventus. Dopo la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo nel ritiro della nazionale portoghese, scatta un altro campanello d’allarme in casa bianconera. Aaron Ramsey si è infortunato in allenamento con il Galles e salterà la sfida di Nations League con la Bulgaria in programma mercoledì 14 ottobre. Il centrocampista sarà a Torino nelle prossime ore e si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Un problema di natura muscolare, che preoccupa Andrea Pirlo.