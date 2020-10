9/13

PAULO ROBERTO FALCAO. A volte arrivano semplicemente da sconosciuti o quasi e può essere più semplice ambientarsi, oppure avviene il contrario. Non lo è stato da subito per Falcao, ma Liedholm diceva che aveva “piedi come mani” e tutti lo avrebbero visto. E in effetti il brasiliano, in giallorosso, è diventato col tempo un idolo dei tifosi - tanto da essere chiamato con l'appellattivo del 'Divino' - e un punto di riferimento per i compagni, ingrediente fondamentale per conquistare il 2° Scudetto della storia della Roma