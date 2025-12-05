 Gironi Mondiali 2026, qual è il più difficile? L'analisi di Opta | Sky Sport
Gironi Mondiali 2026, qual è il più difficile? L'analisi di Opta

Mondiali fotogallery
13 foto

Opta ha stilato una classifica con il "grado di difficoltà" dei dodici gironi dei Mondiali 2026, dal più duro al più "debole", attraverso una valutazione media con i Power Rating. In testa c'è il raggruppamento dell'Argentina, quello (eventuale) dell'Italia è all'ultimo posto

RIVIVI TUTTO IL SORTEGGIO - IL CALENDARIO

