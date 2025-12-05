Opta ha stilato una classifica con il "grado di difficoltà" dei dodici gironi dei Mondiali 2026, dal più duro al più "debole", attraverso una valutazione media con i Power Rating. In testa c'è il raggruppamento dell'Argentina, quello (eventuale) dell'Italia è all'ultimo posto
- Per identificare quali gruppi siano i più forti, Opta ha utilizzato i Power Rankings (un sistema di classificazione globale che assegna a ogni nazionale un Power Rating compreso tra zero e 100, dove zero rappresenta la squadra con la valutazione più bassa al mondo e 100 la migliore) per attribuire a ciascun girone una valutazione media.
- Argentina, Austria, Algeria, Giordania
- Rating: 77.1
- Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
- Rating: 76.7
- Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Rating: 76.7
- Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
- Rating: 76.04
- Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana
- Rating: 75.9
- Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
- Rating: 75.3
- Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
- Rating: 74.0
- Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Rating: 73.2
- Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
- Rating: 72.1
- Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)
- Rating: 71.3
- Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
- Rating: 70.7
- Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)
- Rating: 69.9