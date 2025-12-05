La top XI degli svincolati che hanno giocato in A

La top 11 degli svincolati che hanno giocato in Serie A: ci sono Bonaventura e Insigne
Ci sono ancora diversi calciatori svincolati che sono alla riceca di una squadra per proseguire la loro carriera e molti di questi hanno giocato in Serie A. Il loro passato è sicuramente importante, ma il futuro resta un incognita. Ecco una possibile top 11 di vecchie conoscenze del campionato italiano ancora "libere", il cui valore complessivo è poco inferiore ai 30 milioni (dati Transfermarkt)
- Valore di mercato: 0.6 milioni di euro
- Ultima squadra: Al-Ain
- Valore di mercato: 2.5 milioni di euro
- Ultima squadra: Psv
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Ultima squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 2 milioni di euro
- Ultima squadra: Verona
- Valore di mercato: 1.5 milioni di euro
- Ultima squadra: Dinamo Mosca
- Valore di mercato: 1.2 milioni di euro
- Ultima squadra: Al-Arabi SC
- Valore di mercato: 1.2 milioni di euro
- Ultima squadra: Al-Shabab
- Valore di mercato: 1.5 milioni di euro
- Ultima squadra: Como
- Valore di mercato: 1 milione di euro
- Ultima squadra: Damac FC
- Valore di mercato: 0.9 milioni di euro
- Ultima squadra: Bodrum FK
- Valore di mercato: 1.5 milioni di euro
- Ultima squadra: Toronto
- Cosa li accomuna? Tutti i componenti di questo 11 hanno giocato in Serie A.
- Il valore complessivo della formazione è di 29.9 milioni di euro, ma il "grosso" della cifra è merito di Tomiyasu (che vale 16 milioni).
- 4-3-3: Rui Patricio; Karsdorp, Tomiyasu, Dawidowicz, Laxalt; Rafinha, Bonaventura, Laxalt; Ceesay, Puscas, Insigne.