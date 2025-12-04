 Sorteggio Mondiali 2026, quali sarebbero migliore e peggior girone per l'Italia? | Sky Sport
Sorteggio Mondiali, migliore e peggiore girone possibile per l'Italia (se si qualifica)

Appuntamento venerdì 5 dicembre a Washington per la composizione dei gironi del prossimo Mondiale. Nell'urna dalla quarta fascia ci sarà anche l'Italia che, tuttavia, dovrà guadagnarsi la qualificazione attraverso i playoff di marzo come altre Nazionali. Ma quale sarebbe un gruppo da sogno per gli Azzurri? E il peggiore? Il sorteggio è in diretta alle 18 su Sky Sport 24, su Skysport.it e in streaming su NOW

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI MONDIALI

