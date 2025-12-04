Sorteggio Mondiali, migliore e peggiore girone possibile per l'Italia (se si qualifica)
Appuntamento venerdì 5 dicembre a Washington per la composizione dei gironi del prossimo Mondiale. Nell'urna dalla quarta fascia ci sarà anche l'Italia che, tuttavia, dovrà guadagnarsi la qualificazione attraverso i playoff di marzo come altre Nazionali. Ma quale sarebbe un gruppo da sogno per gli Azzurri? E il peggiore? Il sorteggio è in diretta alle 18 su Sky Sport 24, su Skysport.it e in streaming su NOW
- Come altre 21 Nazionali che si giocheranno gli spareggi dall'Europa (16 squadre) al Playoff Interzona (6). Ad accomunarle anche la fascia d'appartenenza al sorteggio, la quarta, insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda.
- Inevitabile per il Mondiale più numeroso della storia, il primo ospitato da tre Paesi (Canada, Messico e Stati Uniti).
- Ognuno dei 12 gironi sarà composto da 4 squadre estratte da altrettante fasce.
- Sorteggio che seguirà una procedura tennistica a partire dalle 'teste di serie', big inserite in prima fascia che saranno distribuite in due percorsi diversi.
- Nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa Confederazione ad eccezione delle europee, rappresentate da 16 squadre. Ecco perché quattro gruppi ne ospiteranno per forza due
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
- Spagna
- Argentina
- Francia
- Inghilterra
- Brasile
- Portogallo
- Olanda
- Belgio
- Germania
- Croazia
- Marocco
- Colombia
- Uruguay
- Svizzera
- Giappone
- Senegal
- Iran
- Corea del Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
- Norvegia
- Panama
- Egitto
- Algeria
- Scozia
- Paraguay
- Tunisia
- Costa d'Avorio
- Uzbekistan
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudafrica
- Come sappiamo bene, l'Italia parteciperà al sorteggio ma la qualificazione è ancora da raggiungere. Azzurri in campo giovedì 26 marzo 2026 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff. In caso di vittoria, poi, la finale si giocherà martedì 31 marzo sul campo della vincente di Galles-Bosnia.
- CANADA (1^ fascia)
- AUSTRALIA (2^ fascia)
- SUDAFRICA (3^ fascia)
- Canada
- Australia
- Sudafrica
Ma potrebbe andare anche molto diversamente...
- ARGENTINA (1^ fascia)
- MAROCCO (2^ fascia)
- NORVEGIA (3^ fascia)
- Argentina
- Marocco
- Norvegia