Il giudice sportivo si è pronunciato in merito al match mai giocato tra Juventus e Napoli, disponendo il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero. Inoltre ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica per il club di De Laurentiis. La partita non era stata disputata per la mancata presenza dei campani, rimasti a Napoli su indicazione della Asl locale dopo le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Il Napoli presenterà ricorso