'Aggredito' da Ibra? Maldini Jr: "Sono vivo". FOTO

Il fuoriclasse svedese e il giovane trequartista sono stati immortalati così in allenamento. Poi Maldini Jr. rassicura tutti su Instagram: la strada per il Derby passa anche attraverso i sorrisi

Aggressione a Milanello? No, soltanto uno scatto fortunato. Con Daniel Maldini che sembra alle prese con la furia - ahilui - di Zlatan Ibrahimovic . Che fosse un particolare esercizio o un momento di svago durante l'allenamento, l'equivoco, con il fuoriclasse proteso in avanti verso il classe 2001, è immediato. Così, finita la sessione, il figlio di Paolo decide di rassicurare tutti via Instagram story: " Sono ancora vivo ". Meglio essere prudenti, quando di mezzo c'è Ibra.

Aria di Derby

Uno sketch sintomo della serenità ritrovata in casa Milan. Con il solo Gabbia ormai alle prese con il coronavirus, i rossoneri si aggrappano al loro leader per rovesciare lo storico di un Derby che negli ultimi quattro precedenti ha sempre sorriso all'Inter. Gli addetti ai lavori confermano che Ibra, da quando è uscito dalla quarantena, non ha fatto che allenarsi e lavorare, focalizzato ("I see you", l'ultimo cristallino post su Instagram) verso l'obiettivo. Facendo paura anche ai propri compagni, scherza Maldini.