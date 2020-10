Il presidente bianconero agli azionisti: "Racconti distorti, la Juve è estranea alla vicenda dell'esame di Suarez, svolto dal giocatore quando già gli era stata comunicata la volontà di non tesserarlo". Sulla stagione 2019-2020: "Bilancio agrodolce. Tanti successi, ma anche delusioni inaspettate" CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE

Una nuova presa di posizione, netta e precisa. Andrea Agnelli, rispondendo alle domande degli azionisti nel corso dell’Assemblea, ha ribadito la totale estraneità della Juventus in merito al caso Luis Suarez e all’esame svolto a Perugia per ottenere il passaporto comunitario. "Le frasi riportate non corrispondono alle telefonate, sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all'osservanza del segreto istruttorio. L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto come più volte ribadito dal procuratore Cantone. La Juve è estranea alla vicenda dell'esame di Suarez, che il giocatore ha deciso di affrontare nonostante la Juve avesse già comunicato la volontà di non tesserarlo", le parole del numero uno bianconero.

"Il bilancio della stagione 2019-2020 è agrodolce" leggi anche CR7 in Italia, McKennie positivo: si scalda Chiesa "Il bilancio della stagione 2019-2020 è agrodolce, sia sul campo che fuori. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma anche delusioni inaspettate", ha affermato nel suo discorso Andrea Agnelli. "A livello finanziario abbiamo approvato un aumento di capitale da 300 milioni di euro, averlo fatto a gennaio ha posto le basi per una robustezza che non ci saremmo aspettati di dover utilizzare. Se penso al campo faccio i complimenti alla squadra e ai dirigenti: ritengo che il nono scudetto – per come è maturato, nelle condizioni nelle quali ci siamo trovati a giocare – non abbia avuto il giusto riconoscimento da parte nostra internamente, così come da tifosi e addetti ai lavori. Sono convinto che solo tra qualche anno ci renderemo conto di cosa hanno significato questi 9 anni”. Prima squadra, ma non solo: "Le donne hanno vinto ancora, un plauso va a Stefano Braghin che è il miglior dirigente di calcio femminile presente in Italia. L'Under 23 ha vinto la Coppa Italia e il merito è anche di Fabio Pecchia che ora non è più con noi". "Finali perse ed eliminazione dalla Champions grandi delusioni" Il presidente della Juventus analizza poi alcuni aspetti meno positivi: "Da un punto di vista sportivo ricordo anche le delusioni, con due finali perse – Coppa Italia e Supercoppa Italiana – che ci bruciano ancora e l'eliminazione agli ottavi dalla Champions League che non ci ha soddisfatto. Fuori dal campo mi piace citare i ricavi dalle sponsorizzazioni che hanno subito un aumento di 20 milioni rispetto all'anno precedente. E il fatto che il marchio della Juventus su Instagram sia diventato il primo marchio italiano superando Gucci ed è un segno della dimensione della Juventus per andare a sfruttare l'enorme platea che abbiamo", ha proseguito.

Cherubini nuovo Football Director bianconero leggi anche Paratici resta, Cherubini nuovo Football Director La Juve ha comunicato la nuova struttura organizzativa suddivisa in due due macro-strutture: l’Area Football e l’Area Business, Fabio Paratici resta in bianconero e sarà il coordinatore dell’Area Football, mentre Stefano Bertola si occuperà di quella Business. Federico Cherubini, braccio destro di Paratici, consolida il suo ruolo assumendo la carica di Football Director, a diretto riporto di Paratici che mantiene la responsabilità diretta della Prima squadra. ""Nella ristrutturazione della società abbiamo lasciato due aree, anziché tre: l'area Football affidata a Paratici mentre quella Business a Stefano Bertola. Cherubini diventa Football Director mentre io e Nedved ci divideremo i compiti su Area Football e Business. Gli obiettivi sono il perfezionamento della coesistenza tra le due aree e la promozione dei talenti in tutte le aree", ha aggiunto Agnelli.

"Sarri? Non si è creata alchimia. Ma resta un vincente" Agnelli che ha parlato così di Maurizio Sarri, l’allenatore della Juve della passata stagione: "Di Maurizio ho un ottimo ricordo come persona. Ho scoperto una persona colta, con diversi interessi al di là del calcio che vive in maniera coinvolgente e sono estremamente felice che abbia vinto questo scudetto con noi. Credo che sia un’alchimia quella che si crea e che porta a superare ostacoli insormontabili, quello che è successo è che non si è creata alchimia con tutto l’ambiente. Sarri verrà ricordato come un allenatore vincente della Juventus".

"Paratici e Cherubini in scadenza: con loro parliamo del prossimo ciclo" Il numero uno della Juve ha parlato del futuro di Fabio Paratici: "Ha il contratto in scadenza a giugno così come Cherubini. Tutti coloro che hanno contratti federali in Juventus sono in scadenza. Stiamo parlando con loro del prossimo ciclo, il 2021-2024. Le nomine di oggi dovrebbero essere sufficienti. Godono della mia piena fiducia. Ognuno è felice di stare in Juventus. Insieme a loro stileremo le nuove sfide sportive. Nuovi dirigenti? È previsto l'arrivo di dirigenti apicali ma non nell'area sportiva".", ha ammesso Agnelli.

"Serve ricalibrare monte ingaggi, ma obiettivo è restare competitivo" Capitolo investimenti: "Il Real Madrid quest'anno non ha comprato un solo giocatore, quello a cui bisogna ricorrere in assenza di risorse è l'aumento della creatività. Dovremo ricalibrare monte ingaggi e ammortamenti in questa situazione di crisi. Bisogna ripeto ricorrere alla creatività, individuare i talenti in fase diverse per arrivare a equilibrio ma tenendo alta la competitività, perché la Juve vuole continuare a vincere in Italia e rimanere competitiva in Europa".