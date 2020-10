"Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare": una frase, questa, che racchiude tutta la voglia di tornare in campo di Cristiano Ronaldo . Il portoghese l’ha pubblicata insieme ad una foto, sul proprio profilo Instagram, in cui si mostra sorridente in piscina. Lo scorso martedì, mentre era col Portogallo, è risultato positivo al coronavirus , senza sintomi, e il giorno dopo è rientrato in Italia, per continuare l’isolamento nella sua abitazione di Torino.

Cristiano Ronaldo, obiettivo Barcellona

vedi anche

Juve senza Ronaldo, 4 sconfitte nei 14 precedenti

Come previsto dalla legge, Cristiano Ronaldo dovrà restare in quarantena per almeno dieci giorni dalla notizia della positività. Se risulterà negativo ai tamponi fino a quel momento, potrà tornare a disposizione di Pirlo. Per questo motivo salterà sicuramente le sfide con Crotone e Dinamo Kiev, mentre potrebbe farcela in extremis per la partita col Verona. L'obiettivo principale, in ogni caso, è esserci per la gara col Barcellona di Champions League, il prossimo 28 ottobre.