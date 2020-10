Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Al San Paolo sfida tra due squadre che segnano tanto: l'ex Duvan Zapata contro Victor Osimhen, in un match che ritrova anche Josip Ilicic. Calcio d'inizio alle 15, diretta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

La quarta giornata di Serie A si apre al San Paolo, con Napoli-Atalanta. Gasperini tentato dalla pazza idea di far partire dal 1' Josip Ilicic, visto che i colombiani Zapata e Muriel tornano dall'impegno con la Nazionale. Se non dovesse partire dall'inizio, lo sloveno potrebbe comunque entrare a gara in corso così come Miranchuk, convocato per la prima volta dopo l'infortunio. Tra i padroni di casa, invece, Gattuso non potrà contare su Insigne, ancora out per il problema muscolare rimediato contro il Genoa, e su Zielinski ed Elmas, risultati positivi al tampone prima di Juve-Napoli.

Napoli, subito Bakayoko approfondimento Bakayoko: "Gattuso un padre, sempre solito pazzo" Qualche dubbio soprattutto in mezzo al campo per Gattuso: Bakayoko non gioca una partita dal 7 marzo (Nantes-Monaco) ma ha tanta voglia di esserci. Il francese è in ballottaggio con Lobotka per affiancare Fabian Ruiz. In difesa linea a 4 con Di Lorenzo e probabilmente più Hysaj che Mario Rui a sinistra. Centrali Manolas e Koulibaly, con Ospina tra i pali. Indisponibili Elmas, Zielinski e Insigne, nel reparto avanzato vedremo Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Il nigeriano aspetta ancora il primo gol in Serie A.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso