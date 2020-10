Da oramai diversi anni il calcio (ma non solo) è uscito dai suoi naturali confini sportivi per farsi portatore di messaggi di importante valenza sociale e politica. Esemplare, solo per citare uno degli ultimi casi, la protesta di tantissimi giocatori di tutta Europa contro la discriminazione razziale nei confronti degli afroamericani negli Stati Uniti, vittime di tantissimi episodi di violenza, sfociati anche in veri e propri omicidi, da parte di poliziotti bianchi e sostenuta dal movimento Black Lives Matter, che ha esportato in tutto il mondo l’oramai celebre gesto del pugno alzato in posizione inginocchiata. Ma se in quel caso si trattava di un evento di portata già globale, a volte i messaggi servono anche per dare visibilità a situazioni altrettanto complicate ma meno conosciute, proprio come fatto dai nigeriani Osimhen e Simy, entrambi in gol contro Atalanta e Juventus nell’ultimo sabato di campionato. Una maglietta esibita a favore di telecamere dopo l’esultanza per la rete realizzata con un forte messaggio di condanna contro l’uso della forza da parte della polizia nigeriana (#Endpolicybrutality in Nigeria), in particolare delle Special Anti-Robbery Squad (SARS), contro i cittadini, accusata oramai da mesi di gravi violazioni dei diritti umani.