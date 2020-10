Inter, Ashley Young ancora positivo al Covid-19

I dieci giorni di quarantena non sono bastati, ad Ashley Young, per guarire dal Covid-19. L’esterno inglese, infatti, è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato e dunque dovrà restare in isolamento. Il contagio è stato riscontrato lo scorso 11 ottobre, per cui Young è stato costretto a saltare il derby col Milan e non sarà a disposizione di Antonio Conte per l’impegno di Champions League con il Borussia Monchengladbach. Presumibilmente, qualora risultasse negativo nei prossimi giorni, non sarebbe pronto per scendere in campo nemmeno con il Genoa sabato prossimo.