Gasperini: "Samp? Scorso anno polemiche inutili"

L'allenatore nerazzurro presenta la sfida con la Samp: "Mi aspetto una gara dura come quella dello scorso anno, dove ci sono state tante polemiche inutili". Sul turnover: "Bisogna accelerare l'inserimento dei nuovi, Lammers è il più pronto. Ilicic è ormai recuperato" CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE

Il poker al Midtjylland per iniziare nel miglior modo possibile la fase a gironi della nuova Champions League, ora la sfida alla Sampdoria (in programma sabato alle ore 15 a Bergamo, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle la brutta sconfitta del San Paolo contro il Napoli e riconquistare i 3 punti anche in Serie A dove l’Atalanta occupa al momento la terza posizione a quota 9 punti. "Ci aspettiamo un campionato molto più equilibrato, tutte secondo me si sono rinforzate. Ormai siamo nel vivo sia del campionato che della Champions, dobbiamo passare velocemente da una gara all'altra. È una prova di resistenza, è un discorso che vale per tutte le squadre che giocano le competizioni europee. L'anno scorso con la Sampdoria è stata una partita dura e combattuta, con tanti falli e polemiche inutili ed eccessive. Mi aspetto un'altra gara simile", ha affermato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

"Può capitare un passo falso come col Napoli" leggi anche Atalanta Dea d'Europa, che numeri. E De Roon... "Noi dobbiamo fare analisi gara per gara. Come ce ne sono state di molto buone, può capitare di perdere come a Napoli. Ma con tante partite ravvicinate non abbiamo molto tempo per guardarci indietro, dobbiamo guardare avanti", ha proseguito l’allenatore dell’Atalanta. Sulla competitività del campionato: "Oggi se non hai una percentuale alta di condizione, ogni partita diventa difficile. Si è alzato molto il valore delle squadre che l'anno scorso erano più distanziate", ha aggiunto Gasperini. Che ha poi elogiato Quagliarella, tra gli osservati speciale di casa Sampdoria: "Quagliarella ha 37 anni, è un bell'esempio di longevità: è un giocatore di grande professionalità. Mi aspetto una partita difficile perché la Sampdoria è una squadra di valore e in salute".