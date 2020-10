Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Sassuolo, panchina Boga. Dubbi sulla trequarti

Cena in gruppo e ritiro facoltativo alla vigilia per il Sassuolo. De Zerbi ritrova Boga, ma l'ex Chelsea partirà sicuramente dalla panchina. Con Toljan fuori a causa della positività al Covid e Rogerio indisponibile, in difesa c'è posto assicurato per Muldur e Kyriakopoulos in fascia con Chiriches e Ferrari al centro. In mezzo al campo Obiang è favorito per un posto accanto a Locatelli. Dubbi sulla trequarti, dove accanto Berardi e Djuricic sono in ballottaggio per un posto Haraslin, Raspadori e Traorè. L'alternativa porta a Maxime Lopez sulla trequarti con Djuricic a sinistra. In attacco c'è Caputo, a segno 4 volte sin qui.

Sassuolo (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Muldur, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All.: De Zerbi