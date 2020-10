Juve, McKennie convocato per la gara col Verona

Weston McKennie torna a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida col Verona. La Juventus, infatti, ha inserito il centrocampista statunitense nell’elenco dei convocati per la partita, dopo che negli scorsi giorni è risultato negativo ai tamponi per il coronavirus. McKennie era stato trovato positivo lo scorso 14 ottobre, ora invece è stato reintegrato in squadra. Indisponibili per questa sfida gli infortunati De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, più Cristiano Ronaldo che è ancora positivo al Covid-19.