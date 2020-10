Quando il Barone disse: "Roma, prendi Ibra"

Per questo l’anno dopo finì all’Ajax e nel 2002 , la sua prima stagione in Champions League , dopo la doppietta all’esordio contro il Lione, un gol al Rosenborg e uno al Valencia, Ibra colpì anche la Roma di Capello . Non a caso, due anni dopo, si ritrovarono insieme alla Juventus. I consigli di Liedholm e quella rete incassata all’Amsterdam Arena stregarono letteralmente “Don Fabio”. Il primo dei 10 gol in carriera, con le maglie di Ajax, Juve, Inter e Milan, segnati da Ibrahimovic alla Roma .

La squadra più affrontata in carriera da calciatore e quella più colpita in Italia alla pari del Parma. Stasera a San Siro sarà la ventesima volta contro i giallorossi per Zlatan, a più di 8 anni di distanza dall’ultima: proprio da un Milan-Roma, era il 24 marzo del 2012, Allegri da una parte e Luis Enrique dall’altra. Giallorossi avanti con Osvaldo, poi la doppietta di Ibra a decidere il match nonostante la marcatura di Kjaer, oggi suo compagno al Milan.

Ibra vs Dzeko: l’inedito

Per la prima volta in carriera Ibra affronterà Edin Dzeko: insieme fanno quasi 74 anni e 900 gol tra club e nazionali. In comune hanno un padre bosniaco, e una storia in Nazionale molto simile. Edin lo è ancora, capitano e simbolo, Zlatan lo è stato a lungo per la Svezia. Dzeko ha vinto il campionato in Inghilterra e in Germania, Ibra in Olanda, Italia, Spagna e Francia. Nessuno dei due ha mai vinto la Champions League, né il Pallone d’oro. Eppure i riflettori saranno ancora tutti su di loro. Su Dzeko, che nel 2009 fu a un passo dal Milan, e su Ibra che, poco più di 20 anni fa, avrebbe potuto cominciare il suo viaggio in Italia partendo dal Colosseo.