21/21

IL PUNTO SULLA JUVE



Detto di tutti gli avvii dei campioni d’Italia a partire dal 2000, concentriamoci sulla Juventus. I bianconeri di Pirlo (9 punti considerando il 3-0 a tavolino contro il Napoli) risultano migliori solo della seconda Juve di Max Allegri: 5 i punti raccolti in altrettante giornate da quella squadra che, tuttavia, festeggiò lo scudetto al traguardo. Così accadde anche per la prima Juve di Conte (2011/12), 11 punti raccolti tra la 2^ e la 6^ giornata complice il rinvio a dicembre dell’esordio contro l’Udinese (0-0). Sarà così anche per Pirlo?

Pirlo: "Non si può reagire solo dopo uno schiaffo"