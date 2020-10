Napoli, Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi

Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi a Castel Volturno, dopo essere guariti dal Covid-19 e aver svolto le visite. A Castel Volturno in giornata anche la visita del presidente del Napoli De Laurentiis

Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due centrocampisti sono negativi al covid19, nei giorni scorsi hanno completato un percorso di visite di approfondimento alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno e hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo. Gattuso non potrà contare su di loro per il match di Europa League contro la Real Sociedad di giovedì, ma punta a reinserirli nelle rotazioni in campo al più presto.