Calcio e futuro, oltre al momento di forma della squadra nerazzurra. Questi gli argomenti trattati dal presidente dell'Inter Steven Zhang ospite al convegno 'Sport-Lab', organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio. Uno dei temi principali è stato quello della possibilità della creazione di una Superlega europea: " Sono sempre favorevole all’idea di evolverci come sistema calcio - ha detto Zhang -. Penso che dobbiamo rendere i nostri prodotti più internazionali, adatti al pubblico di diverse culture e alle nuove generazioni, dovremo pensare a come modulare l’offerta". La pianificazione deve essere una delle basi da cui ripartire dopo il problema legato alla pandemia: "Dobbiamo pensare ai prossimi quattro-cinque anni e guadagnare pubblico. Dobbiamo raggiungere i consumatori, a prescindere dalla cultura e dalla zona di provenienza. Serve utilizzare la tecnologia in modo saggio".

Infine anche le parole sulla situazione attuale in casa Inter: "Sono fiero del fatto che siamo sempre stati ad alti livelli - ha detto il presidente -. Abbiamo creato un gruppo che crede nel progetto. Il nostro obiettivo dev’essere diffondere gioia ed energie positive alle persone. Per riuscirci dobbiamo essere in grado di combattere e vincere in campo ottenere successi in termini di trofei e in ambito finanziario".