Soddisfatto l'allenatore gialloblù, dopo il pareggio strappato sul campo dell'Inter: "Abbiamo fatto la partita che in questo momento potevamo fare. Tantissime difficoltà in questo mese e mezzo, ma abbiamo giocato con cuore e sacrificio. Speriamo che questo periodo passi in fretta"

Diviso tra la soddisfazione per il punto ottenuto e un pizzico di rammarico per la vittoria sfuggita nei minuti di recupero. Si presenta così Fabio Liverani ai microfoni di Sky Sport, dopo che il suo Parma ha bloccato l'Inter sul 2-2 a San Siro. Un risultato che assume però maggiore importanza, se valutato alla luce dei diversi casi di positività al Covid-19 che hanno coinvolto il club gialloblù nelle ultime settimane: "C'è un po di rammarico per il gol subito, ma abbiamo fatto la partita che in questo momento potevamo fare. Abbiamo giocato con cuore e sacrificio, riuscendo a fare anche due giocate di qualità. Speriamo che questo periodo passi in fretta, perchè le difficoltà nel lavorare con la squadra sono state davvero tante".