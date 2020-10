Fonseca: "Su Smalling deciderò domani, Perez è ok"

Dopo il pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia, la Roma ospita la Fiorentina nella sesta giornata di campionato (diretta domenica 1° novembre alle 18 su Sky Sport Serie A). Fonseca presenta la partita in conferenza: "Su Smalling deciderò domani, Perez è recuperato. La stagione di Pedro? Qui in Italia non si vede l’età del calciatore, si vede la qualità". Sul nuovo direttore sportivo, l'allenatore portoghese taglia corto: "Non voglio parlare più di questo argomento" ROMA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo due pareggi consecutivi, la Roma vuole tornare al successo. I giallorossi arrivano dal pareggio interno tutt’altro che convincente contro il CSKA Sofia, risultato che ha lasciato qualche perplessità. Adesso c’è la partita all’Olimpico contro la Fiorentina, un’occasione per lasciarsi alle spalle l’Europa League e ripartire in campionato. Paulo Fonseca ha presentato così la sfida contro i viola, in programma domenica 1° novembre alle 18 (diretta domenica 1° novembre alle 18 su Sky Sport Serie A).

approfondimento Roma poco lucida: solo 0-0 con il Cska Sofia Che risposte ha dato l’allenamento riguardo Smalling? Può fare due partite in quattro giorni?

"Su Smalling deciderò domani, vedremo se sarà pronto o meno a giocare contro la Fiorentina"

Juventus e Inter sembrano ancora alla ricerca delle soluzioni definitive, non sembrano ancora squadre perfette. La Roma ha i contenuti tecnici per provare ad approfittare di questa situazione? "Inter e Juventus sono le principali candidate per lo scudetto. Dopo ci sono le altre squadre. La Roma vuole fare meglio della passata stagione, dobbiamo pensare partita dopo partita"

Da cosa dipende la rotazione dei difensori centrali? "Deciderò partita per partita, al momento ho già deciso chi giocherà contro la Fiorentina, poi penserò al prossimo impegno"

Dopo la gara contro il CSKA Sofia aveva parlato di un leggero fastidio muscolare per Carles Perez, sarà a disposizione contro la Fiorentina? "Oggi ha svolto lavoro individuale, ma penso che sarà pronto contro la Fiorentina"

Come mai giocatori come Pedro, Ribery e Ibrahimovic faticavano negli altri campionati, mentre in Italia sono ancora decisivi? "Qui in Italia non si vede l’età del calciatore, si vede la qualità. Negli altri Paesi, quando arrivi vicino ai 30 anni vieni considerato vecchio. Vedo tanti giocatori in Serie A oltre i 30 anni e sono giocatori di qualità, è una cosa molto positiva non guardare all’età, bensì alla qualità"