"Sono emozioni forti, emozioni da derby vero. Sarà una partita che conta, che giocheremo con la forza che ci viene trasmessa ogni giorno da chi ama questi colori". Rolando Maran presenta così in conferenza stampa il derby contro la Sampdoria, in programma domenica sera alle 20:45 (diretta su Sky Sport Uno) per la sesta giornata di Serie A. "Peccato che non ci possa essere il nostro pubblico allo stadio a poterci incitare - è il rammarico dell'allenatore - questo renderà il derby meno colorato ma il calore che avverto in questo momento mi dà emozioni. Quando ti capita di essere con la gente e con i nostri tifosi capisci cosa significa questa partita per tutti loro. Sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo per dare una grande soddisfazione a tutti loro".