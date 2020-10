4/15

1. TEST ANTIGENICI RAPIDI - In alternativa ai tradizionali tamponi molecolari PCR, possono essere utilizzati anche i test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza) - il cosiddetto test rapido - sia per i test di routine previsti nelle 48 ore antecedenti le partite, sia per quelli richiesti nel giorno partita per i Gruppi Squadra con positività documentate, nonché nel monitoraggio con tamponi ogni 48 ore, previsto dal protocollo, in caso di isolamento fiduciario.