L’allenatore della Juve ha parlato della prossima gara con lo Spezia in conferenza stampa: "Ronaldo partirà con noi, ma non credo che giocherà dall’inizio: si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo in campo. De Ligt rientra la prossima settimana"

"Purtroppo bisognerà aspettare ancora una settimana, come ci è stato chiesto dall'ortopedico. Per ora comunque è andato tutto fin troppo bene, si sta allenando con la squadra ma serve ancora qualche giorno".

"L'ho trovato bene, anche il secondo tampone è negativo, quindi sta bene e partirà con noi. Non credo che giochi dall'inizio, l'importante comunque è averlo a disposizione: è un giocatore fondamentale. Si è allenato a casa, ma non è la stessa cosa che farlo sul campo".

Lasciarsi alle spalle il ko col Barcellona e cominciare a tenere un certo passo in campionato: è con questi obiettivi che la Juventus domani si presenterà sul campo dello Spezia (che gioca però a Cesena). Andrea Pirlo ha presentato la sfida in conferenza stampa.

In attacco c'è qualcuno che ha bisogno di recuperare?

"C'è chi ha fatto tante partite, Ramsey non è ancora al meglio dopo la partita con la Dinamo Kiev ad esempio. Altri dovrebbero fermarsi ma visto il momento dovranno giocare per forza".

Quanto è difficile il processo di costruzione per ottenere risultati?

"Nel tempo che c'è stato a disposizione, abbiamo avuto poco a disposizione i giocatori e neanche tutti. Sono contento della predisposizione e dell'approccio della squadra, ma non dei risultati ottenuti finora".

È sorpreso dalla pressione?

"No, ho giocato per vent'anni e so cosa vuol dire stare sotto i riflettori. Mi viene anzi da fare sempre meglio, non mi interessa ciò che viene detto. Sono tranquillo".

Per Dybala si tratta solo di condizione o c'è anche qualcosa dal punto di vista mentale?

"No, solo problemi fisici. Ho già detto che non è al massimo. Magari la prima la fai bene, ma poi dopo si avverte la fatica. Deve soltanto allenarsi e recuperare la miglior forma, quando si è in campo non si pensa al rinnovo o cose di questo tipo".