7/10

IN STAGIONE - Soffermandoci sull’annata in corso, che ha privato il Milan di Ibrahimovic per alcune gare a causa della positività al Covid-19, lo svedese ha realizzato 8 gol in 7 gare tra tutte le competizioni. Per lui complessivamente una rete ogni 70 minuti, media che cala addirittura a un gol ogni 51 minuti in Serie A